Nordkorea will erfolgreich neue Mittelstreckenrakete mit Gefechtskopf für Hyperschallwaffen getestet haben

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine neue Mittelstreckenrakete getestet, die mit einem Gefechtskopf für Hyperschallwaffen bestückt war.Damit würden alle von Nordkorea entwickelten Waffen nun mit Festbrennstoff betrieben und seien atomwaffenfähig, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Der Test der Hwasong-16-Rakete am Dienstag sei von Staatsführer Kim Jong-un geleitet worden, hieß es weiter.Südkoreas Streitkräfte hatten am Dienstag bekannt gegeben, den Start einer nordkoreanischen Mittelstreckenrakete in der Region Pjöngjang bemerkt zu haben. Die Rakete sei 600 Kilometer weit geflogen und dann ins Ostmeer gestürzt.Es war Nordkoreas dritter Test einer ballistischen Rakete in diesem Jahr. Im Januar wurde eine mit Festbrennstoff betriebene Hyperschall-Rakete mit mittlerer Reichweite erprobt.