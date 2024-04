Ärztestreik: Eventuelles Treffen zwischen Präsident Yoon und Assistenzärzten im Mittelpunkt des Augenmerks

Photo : YONHAP News

Inmitten des Streits zwischen Ärzteschaft und Regierung um mehr Studienplätze richtet sich die Aufmerksamkeit auf ein eventuelles Treffen zwischen dem Staatspräsidenten und Assistenzärzten.Präsident Yoon Suk Yeol schlug mittlerweile einen Dialog mit den Assistenzärzten vor. Es gebe zwar viele Organisationen in den medizinischen Kreisen. Präsident Yoon möchte sich jedoch mit den an den kollektiven Aktionen beteiligten Assistenzärzten treffen und sich direkt ihre Meinungen anhören, teilte das Präsidialamt am Dienstagnachmittag mit.Der Koreanische Verband der Medizinprofessoren hatte zuvor dazu aufgerufen, dass Präsident Yoon und Vertreter der Assistenzärzte ohne Bedingungen zusammenkommen und miteinander sprechen sollen.Die Ärzteschaft hat noch keine eindeutige Antwort auf Yoons Angebot gegeben.Medizinprofessoren an Unikliniken halten sich am Mittwoch den dritten Tag in Folge an die 52-Stunden-Woche.Aufgrund der verschlechterten Geschäftslage infolge der gesunkenen Patientenzahl haben die Krankenhäuser Maßnahmen wie unbezahlten Urlaub für Mitarbeiter ergriffen. Drei der großen fünf Krankenhäuser setzten ein Notfallmanagement in Betrieb.Das Krankenhaus der Seoul Nationaluniversität teilte am Dienstag die Entscheidung mit, auf ein Notfallmanagement umzustellen. Zuvor hatten das Krankenhaus der Yonsei-Universität und das Asan Medical Center eine solche Entscheidung getroffen.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollten in diesem Jahr 3.068 Personen ein Internship, das erste Jahr der Assistenzarztausbildung, beginnen. Schriftliche Nachfragen bei 100 großen Lehrkrankenhäusern ergaben jedoch, dass mit Stand 29. März 2.697 von ihnen keinen entsprechenden Vertrag unterzeichnet haben.