Umfrage: 41 Prozent wollen in ihren Wahlkreisen für DP-Kandidaten stimmen, 30 Prozent für PPP

Photo : YONHAP News

Laut einer Umfrage würde die oppositionelle Minjoo-Partei DP vor der regierenden Partei Macht des Volks PPP liegen, wenn die Parlamentswahlen morgen wären.Das Meinungsforschungsinstitut MetriX befragte im Auftrag von Yonhap News Agency und YonhapnewsTV am 30. und 31. März landesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahren.Laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen antworteten 30 Prozent, dass sie für den Direktkandidaten der Regierungspartei stimmen würden. 41 Prozent wollen für den Kandidaten der DP votieren.Der Unterschied zwischen beiden Parteien beträgt elf Prozentpunkte und liegt außerhalb der Fehlerspanne (plus/minus 3,1 Prozentpunkte bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent).Verglichen mit der am 2. und 3. März durchgeführten letzten Umfrage verlor die PPP drei Prozentpunkte. Die DP legte demgegenüber um 15 Prozentpunkte zu.Der Anteil der Befragten, die für DP-Kandidaten stimmen wollen, ist in allen Zonen, außer der Zone Gangwon/Jeju, und in allen Altersgruppen gestiegen.Auf die Frage, welche Partei die größte Fraktion in der neuen Nationalversammlung stellen würde, nannten 32 Prozent die Regierungspartei. Die DP kam auf 54 Prozent.Der Anteil der Befragten, die die DP nannten, stieg verglichen mit einer Umfrage im Januar um acht Prozentpunkte. Dagegen sank der Anteil für die PPP um zwei Prozentpunkte.Die Umfrage wurde vollständig per Mobiltelefon durchgeführt. Die Antwortquote liegt bei 12,4 Prozent.Einzelheiten können auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.