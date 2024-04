Partei für Umbau Koreas liegt in Umfragen knapp vor Satellitenpartei der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Unter den Parteien im Rennen für die Verhältniswahl bei den anstehenden Parlamentswahlen ist die Partei für den Umbau Koreas laut einer jüngsten Umfrage führend.Das Meinungsforschungsinstitut MetriX befragte im Auftrag von Yonhap News Agency und YonhapnewsTV am 30. und 31. März landesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahren.Die am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse ergaben, dass 25 Prozent der Befragten bei der Listenwahl für die von Ex-Justizminister Cho Kuk geleitete liberale Partei stimmen wollen.Die Partei Zukunft des Volks, die Satellitenpartei der konservativen Regierungspartei PPP, kam auf 24 Prozent. Die Demokratische Union, die von der Oppositionspartei DP geführte Satellitenpartei des Oppositionslagers, erhielt 14 Prozent.Der Vorsprung der Partei für den Umbau Koreas vor der Demokratischen Union liegt mit elf Prozentpunkten außerhalb der Fehlerspanne (plus/minus 3,1 Prozentpunkte bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent).Die Umfrage wurde zu 100 Prozent per Mobiltelefon durchgeführt. Die Rücklaufquote liegt bei 12,4 Prozent.Einzelheiten können auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.