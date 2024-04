Parteien rufen Wähler zu vorzeitiger Stimmabgabe auf

Photo : YONHAP News

Einen Tag vor dem Beginn der vorzeitigen Stimmabgabe für die Parlamentswahlen am 10. April rufen Regierungspartei und Oppositionslager aktiv zum Wählen auf.Der Aufruf beruht auf der Einschätzung der Parteien, dass dadurch möglichst viele ihrer Anhänger zum Gang an die Urne motiviert werden können.Der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks, Han Dong-hoon und ihre 254 Direktkandidaten beschlossen, am ersten Tag der vorzeitigen Stimmabgabe an die Urnen zu gehen. Auch der Wahlkampfchef ihrer Satellitenpartei für die Verhältniswahl, Partei Zukunft des Volks, Ihn Yo-han, und ihre Kandidaten planen die frühzeitige Stimmabgabe.Die oppositionelle Minjoo-Partei DP geht davon aus, dass die gesamte Wahlbeteiligung über der 70-Prozent-Marke liegen könnte, sollte bei der vorzeitigen Stimmabgabe bereits die Marke von 30 Prozent überschritten werden. Die Partei rechnet mit ihrem Wahlsieg, wenn die Wahlbeteiligung über dem mittleren 60-Prozent-Bereich liegen würde.Aus diesem Grund wirbt ihr Wahlkampfausschuss für die vorzeitige Stimmabgabe.Viele Beobachter rechnen mit einer höheren Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe als bei früheren Wahlen. Weil Wähler unabhängig von ihrem Wohnsitz an jedem Ort im Lande ihre Stimme abgeben können, wollen immer mehr Wähler von dieser Option Gebrauch machen.Die vorzeitige Stimmabgabe findet am Freitag und Samstag in 3.565 Wahllokalen statt, wie die Nationale Wahlkommission am Donnerstag mitteilte.