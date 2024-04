Experte fordert US-Unterstützung für Nordkorea-Japan-Spitzentreffen

Photo : KBS News

Die USA sollten nach Einschätzung eines Experten ein vom japanischen Premierminister Fumio Kishida angestrebtes Spitzentreffen zwischen Nordkorea und Japan begrüßen.Das schrieb Eric Gomez, Senior Fellow an der US-Denkfabrik Cato Institute, in einem Beitrag für die Zeitschrift „The National Interest“ am Sonntag (Ortszeit).Es sei zwar unwahrscheinlich, dass ein Gipfel zwischen Nordkorea und Japan zu bedeutenden Schritten führe. Es lohne jedoch der Versuch, da die Kosten eines Scheiterns gering seien, schrieb er.Die nordkoreanische Führung sei zumindest einigermaßen aufgeschlossen für die Idee (Japans für ein Spitzentreffen), was weit entfernt von ihrer feindseligen Reaktion auf die Erklärungen Südkoreas und der USA sei. Die Diplomatie mit Nordkorea sei am Tiefpunkt angelangt. Selbst wenn Japans Bemühungen scheitern würden, werde sich die derzeitige Situation nicht weiter verschlimmern, erwartete er.Gomez äußerte sich auch zu den Bedenken, dass Nordkorea ein Spitzentreffen mit Japan als Mittel nutzen könnte, um einen Keil zwischen Südkorea, die USA und Japan zu treiben. Die zentralen Sicherheitsinteressen Japans seien viel enger mit denen der USA und Südkoreas verknüpft. Es sei daher unwahrscheinlich, dass Japan Maßnahmen ergreife oder Zugeständnisse an Nordkorea mache, die seine Beziehungen zu den USA gefährden würden, hieß es.Er hoffte dann, dass US-Präsident Joe Biden bei seinem Treffen mit Kishida am 10. April eine unterstützende Botschaft zu dieser Angelegenheit übermitteln wird.