Beschäftigungsversicherung: Zahl der Versicherten in ihren Vierzigern fünften Monat in Folge rückläufig

Die Zahl der Versicherten in ihren Vierzigern bei der Beschäftigungsversicherung ist den fünften Monat in Folge zurückgegangen.Nach Angaben des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit am Montag sind mit Stand Ende März 15,281 Millionen Menschen ständig in der Beschäftigungsversicherung versichert. Das sind gegenüber dem Vormonat 54.000 mehr.Verglichen mit dem Vorjahresmonat stieg die Zahl um 272.000 oder 1,8 Prozent an. Der Zuwachs hat sich nach 341.000 im Januar und 312.000 im Februar verlangsamt.Bei Menschen unter 30 Jahren war die Zahl den 19. Monat in Folge rückläufig. Bei Menschen in ihren Vierzigern schrumpfte die Zahl den fünften Monat, nachdem im vergangenen November zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1997 ein Rückgang verzeichnet worden war. Zudem wurde erstmals die 20.000er-Schwelle übertroffen.Die Behörde führte das Ergebnis auf den Bevölkerungsrückgang zurück.