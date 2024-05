CNN: Trumps Äußerungen über Koreas Anteil an Verteidigungskosten fehlerhaft

Photo : YONHAP News

Laut US-Medien sind die jüngsten Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump über Südkoreas Anteil an den Kosten der US-Truppenpräsenz in dem Land fehlerhaft gewesen.CNN berichtete am Sonntag (Ortszeit), dass bei einer Analyse der jüngsten Interviews von Trump mit „Time“ mindestens 32 falsche Behauptungen festgestellt worden seien.Trump habe behauptet, dass Südkorea zu wenig für dortige 40.000 US-Soldaten gezahlt habe, bevor er einen besseren Deal ausgehandelt habe. Mit Stand Ende 2016, kurz vor Trumps Amtsantritt, habe die Zahl der US-Militärangehörigen in Südkorea bei 26.878 gelegen, meldete CNN.Trump habe auch behauptet, dass die Regierung Biden Südkorea erlaubt habe, „fast nichts“ für die US-Militärpräsenz in dem Land zu zahlen. Die Behauptung sei nicht einmal annähernd wahr.Südkorea habe 2021 einer Beitragserhöhung um 13,9 Prozent zugestimmt, die Zahlung in jenem Jahr habe etwa eine Milliarde Dollar betragen. Auch weitere Erhöhungen in den Jahren 2022 bis 2025 seien vereinbart worden, die an Erhöhungen des südkoreanischen Verteidigungshaushalts gebunden seien, erklärte der Sender.Laut einem Bericht des Forschungsdiensts des US-Kongresses (CRS) vom letzten Jahr habe Südkorea im Allgemeinen 40 bis 50 Prozent der gesamten Sachkosten für die Aufrechterhaltung der US-Militärpräsenz in Südkorea bezahlt, hieß es weiter.