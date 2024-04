Industrieminister Ahn besucht USA

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, besucht die USA.Es ist seine Antrittsreise in die USA. Er hatte den Posten im Januar übernommen.Während des dreitägigen Besuchs in Washington ab dem heutigen Mittwoch (Ortszeit) werde Ahn mit US-Handelsministerin Gina Raimondo und Energieministerin Jennifer Granholm zusammenkommen, teilte sein Ministerium mit.Es würden Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation in der Spitzenindustrie und bei sauberen Energien erörtert. Auch werde es Diskussionen über US-Halbleitersubventionen und Anreize nach dem Inflation Reduction Act (IRA) geben, hieß es.Ahn plant mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl im November außerdem Treffen mit Kongressmitgliedern und Vertretern führender Denkfabriken. Dabei sollen Maßnahmen zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen erörtert werden.Ahn zufolge habe sich das Verhältnis zwischen Südkorea und den USA zu einer Allianz für wirtschaftliche Sicherheit und einem Bündnis für die Spitzenindustrie und Lieferketten entwickelt. Die bilaterale Kooperation sei damit so eng wie nie zuvor. Sein Haus wolle beständig mit den Ministerien für Handel und Energie der USA zusammenarbeiten, um die Kooperationsbeziehungen zu vertiefen.