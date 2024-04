Jahrestreffen von Leitern koreanischer Auslandsvertretungen

Photo : YONHAP News

Ein Jahrestreffen der Leiter südkoreanischer Auslandsvertretungen hat am Montag in Seoul begonnen.Insgesamt 182 Missionschefs, darunter Botschafter und Generalkonsuln, nehmen an der fünftägigen Konferenz teil.Angesichts des sich verschärfenden strategischen Wettbewerbs zwischen den USA und China, der wachsenden nuklearen Bedrohung durch Nordkorea und der anhaltenden Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten werden die Teilnehmer diplomatische Strategien Südkoreas erörtern.Auch wird erörtert, wie die vom Außenministerium vorangetriebenen Hauptaufgaben für dieses Jahr umgesetzt werden können. Das sind eine robuste Diplomatie für Sicherheit, eine Diplomatie für Wirtschaft und Lebensunterhalt sowie eine multilaterale Diplomatie als globaler Schlüsselstaat.