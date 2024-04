Seoul äußert Enttäuschung und Bedauern über Kishidas Opfergabe für Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihre tiefe Enttäuschung und ihr Bedauern über eine erneute Opfergabe des japanischen Premierministers Fumio Kishida für den Yasukuni-Schrein geäußert.Mit einer entsprechenden Äußerung reagierte Seoul in einer Stellungnahme des Sprechers des Außenministeriums Lim Soo-suk darauf, dass Kishida am Sonntag dem umstrittenen Schrein eine Opfergabe zukommen ließ.Die Regierung fordere die verantwortlichen Führungskräfte Japans auf, der Geschichte ins Gesicht zu sehen, demütig nachzudenken und durch Taten echte Reue für die Vergangenheit zu zeigen.Sie betone erneut, dass dies eine wichtige Grundlage für die Entwicklung zukunftsorientierter koreanisch-japanischer Beziehungen darstelle, hieß es am Sonntag.In dem Yasukuni-Schrein in Tokio werden etwa 2,46 Millionen Japaner verehrt, die in Japans Kriegen gefallen sind. Zu ihnen zählen auch 14 Kriegsverbrecher der A-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.