Yoon ernennt PPP-Abgeordneten Chung Jin-suk zu neuem Stabschef

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Chung Jin-suk, einen Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), zu seinem neuen Stabschef ernannt.Die Entscheidung gab Yoon am Montag in einer live übertragenen Mitteilung im Präsidialamt bekannt.Er äußerte die Hoffnung, dass Chung seine Aufgaben als Stabschef gut erfüllen werde, indem er mit dem Mitarbeiterstab im Präsidialamt, dem Kabinett, der Regierungspartei, den Oppositionsparteien, der Presse und der Zivilgesellschaft gut kommuniziere.Chung erklärte, er betrachte es als seine Verantwortung, die Regierung Yoon und den Präsidenten in einer Zeit zu unterstützen, in der die Regierung aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament mit Schwierigkeiten zu rechnen habe.Chungs Ernennung erfolgte elf Tage nach dem Rücktrittsangebot seines Vorgängers. Der bisherige Stabschef Lee Kwan-sup hatte nach der Wahlniederlage der PPP zusammen mit Ministerpräsident Han Duck-soo und einer Reihe von präsidialen Chefsekretären seinen Rücktritt eingereicht.