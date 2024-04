Südkoreanischer Nanosatellit in Neuseeland gestartet

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Nanosatellit ist in Neuseeland gestartet worden.Der Satellit sei Bestandteil eines Projekts für die Schaffung einer Satellitenkonstellation bis zum Jahr 2027, teilte das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie am Mittwoch mit.NEONSAT-1 sei am Dienstag vom Weltraumbahnhof Mahia aus nach 50-minütigem Flug auf einer Trägerrakete in seinen Orbit in 530 Kilometern Höhe gebracht worden.NEONSAT steht für New-space Earth Observation SATellite. Der vom Koreanischen Fortschrittsinstitut für Wissenschaft und Technologie (KAIST) entwickelte Satellit ist für die Massenproduktion geeignet. Er wiegt weniger als 100 Kilogramm und hat eine Auflösung bis auf den Meter genau.Es handelt sich um das erste Modell für die geplante Satellitenkonstellation, das heißt eine Anordnung von Satelliten, die einem gemeinsamen Zweck dienen. Sie sollen Bilder von der koreanischen Halbinsel und ihrer Umgebung anfertigen. Fünf weitere Nanosatelliten werden bis Juni 2026 ins Weltall gebracht.