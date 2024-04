Schwester von Nordkoreas Machthaber kritisiert südkoreanisch-amerikanische Militärübungen

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA angeprangert.Die USA und ihre Handlanger hätten im bisherigen Jahresverlauf etwa 80 Militärübungen durchgeführt, und die Marionetten in Südkorea allein etwa 60 Übungen, erklärte Kim in einer am Mittwoch von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme.Es sei klar zu erkennen, wer für die Verschärfung der regionalen Lage verantwortlich sei, hieß es.Sie erklärte, dass Nordkorea seine überwältigende militärische Macht weiterhin stärken werde, um seine Souveränität und Sicherheit sowie den regionalen Frieden zu schützen.In einer anderen Stellungnahme eines Beamten der Presseabteilung des nordkoreanischen Außenministeriums wurde der Stopp der gemeinsamen Übungen Südkoreas und der USA verlangt. Die unverantwortliche, besorgniserregende Machtdemonstration der USA und der Republik Korea, mit der die Lage auf der koreanischen Halbinsel in eine unvorhersehbare Situation getrieben werde, müsse unverzüglich gestoppt werden, hieß es.