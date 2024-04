Pentagon: Aufteilung von Verteidigungskosten ist Bekenntnis Südkoreas und der USA zu gemeinsamer Verteidigungsbereitschaft

Photo : YONHAP News

Der Beitrag Südkoreas für die Stationierungskosten der US-Truppen in Korea stellt nach Einschätzung der USA ein Bekenntnis zum bilateralen Bündnis dar.Die Special Measures Agreements (SMA) spiegelten ihre gemeinsame Verpflichtung zu einem stabilen Umfeld für die Stationierung von US-Truppen in der Republik Korea (USFK) und eine robuste gemeinsame Verteidigungsbereitschaft wider, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Oberstleutnant Marty Meiners, am Donnerstag (Ortszeit) in einer E-Mail an das Pressekorps.Die USA seien dankbar für alle Beiträge der Republik Korea für die bilaterale Allianz, einschließlich der Beiträge für die Kostenaufteilung nach den SMA. Sie seien jedoch nicht auf diese Beiträge beschränkt, fügte er hinzu.Südkorea und die USA hatten von Dienstag bis Donnerstag in Honolulu ihre erste Verhandlungsrunde für das zwölfte SMA durchgeführt. Es handelt sich um ein Abkommen über die Höhe der südkoreanischen Zahlungen für die US-Militärpräsenz.Das elfte SMA wurde 2021 unterzeichnet und bleibt bis Ende 2025 in Kraft.