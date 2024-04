Präsident Yoon und Oppositionsführer Lee kommen heute zu Gespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und Oppositionsführer Lee Jae-myung kommen heute zu einem Gespräch zusammen.Das Staatsoberhaupt und der Chef der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, wollen um 14 Uhr zu einem Teetreffen zusammenkommen.Es wird das erste offizielle Treffen zwischen Yoon und Lee seit dem Amtsantritt des Präsidenten im Mai 2022 sein.Geplant ist ein einstündiges Gespräch, dieses könnte aber auch länger dauern.Eine offizielle Agenda wurde nicht festgelegt, obwohl die Minjoo-Partei mehrere Vorschläge unterbreitet hatte. Sie hatte sich Diskussionen über Sonderermittlungen zu Kontroversen wegen eines Berichts des Militärs zum Tod eines Marinesoldaten gewünscht. Auch Vorwürfe gegen die First Lady Kim Keon-hee wollte die Minjoo-Partei thematisieren.Angesichts der kurzen Dauer des Zusammentreffens will der Oppositionschef offenbar Maßnahmen für ein besseres Auskommen der Menschen besprechen. Außerdem wird Lee wahrscheinlich dazu aufrufen, dass die Regierung ihre Haltung zu staatlichen Angelegenheiten ändert.Das Präsidialamt wird voraussichtlich Themen in den Mittelpunkt stellen, die direkt mit der Öffentlichkeit in Zusammenhang stehen, darunter die Gesundheitsreform.Bei dem Gespräch werden auch drei Berater Yoons und Lees anwesend sein.