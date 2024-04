Nordkorea vermint Straße in DMZ

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine strategisch wichtige Straße in der demilitarisierten Zone (DMZ) zwischen beiden Koreas vermint.Laut dem südkoreanischen Militär verlegte Nordkorea Ende letzten Jahres Minen auf der sogenannten taktischen Straße in der Nähe des Hügels Hwasalmeori (Pfeilspitze) in der DMZ in Cheorwon in der Provinz Gangwon.Die Straße war nach dem im September 2018 unterzeichneten innerkoreanischen Militärabkommen gebaut worden und sollte Arbeiten für die gemeinsame Bergung der Überreste von Kriegsgefallenen erleichtern.Im Januar war beobachtet worden, wie Nordkorea in seinem Teil der grenzüberschreitenden Straßen Gyeongui und Donghae Minen verlegt hatte. Im April wurde festgestellt, dass Nordkorea Dutzende Straßenlaternen entlang beider Straßen entfernt hatte.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte im Januar angeordnet, den nordkoreanischen Abschnitt der Gyeongui-Linie auf unwiederbringlichem Niveau zu sperren.