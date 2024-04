Oppositionsführer Lee fordert von Yoon Zustimmung zu umstrittenen Gesetzen

Photo : YONHAP News

Oppositionsführer Lee Jae-myung hat Präsident Yoon Suk Yeol aufgefordert, seine Zustimmung zu umstrittenen Gesetzen zu geben.Konkret geht es um die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zur Untersuchung verschiedener Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Tod eines Marineinfanteristen sowie ein Sondergesetz über die Itaewon-Tragödie.Diese Forderung unterbreitete der Vorsitzende der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei zum Auftakt seines ersten Treffens mit Präsident Yoon Suk Yeol am Montag. Lee forderte, den bei den Parlamentswahlen geäußerten Wunsch der Öffentlichkeit nach einem Kurswechsel in der Staatsführung zu respektieren.Er denke, es wäre sehr schön, wenn der Präsident Bedauern über sein Veto gegen das Sondergesetz über die Itaewon-Tragödie und weitere Gesetzentwürfe äußern würde. Auch solle er gleichzeitig versprechen, künftig die Entscheidungen der Nationalversammlung zu respektieren. Er bitte höflich darum, sagte Lee.Es wäre schön, bei dieser Gelegenheit verschiedene Verdachtsmomente im Umfeld der Familie des Präsidenten auszuräumen, sagte Lee weiter. Damit drängte Lee den Staatschef de facto dazu, ein Gesetz über die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts für Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen die First Lady Kim Keon-hee anzunehmen.Zur Gesundheitsreform äußerte der Oppositionspolitiker, dass die Gesundheitsreform wie die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze eine wichtige Aufgabe sei, die erledigt werden müsse. Daher werde die Minjoo-Partei aktiv kooperieren.