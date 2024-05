Korea-Afrika-Außenministertreffen findet Anfang Juni in Seoul statt

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des Korea-Afrika-Gipfels wird am 2. Juni ein Außenministertreffen zwischen Südkorea und afrikanischen Ländern stattfinden.Zur Vorbereitung des Gipfels hielt das Außenministerium am Montag in Seoul ein Treffen hoher Beamter ab, bei dem die entsprechende Entscheidung getroffen wurde.An dem Treffen nahmen unter dem gemeinsamen Vorsitz des stellvertretenden Außenministers Chung Byung-won und des mauretanischen Botschafters in Japan, Sidya El Hadj, hohe Beamte aus 44 afrikanischen Ländern teil.Beide Seiten seien sich darin einig gewesen, dass der Transfer koreanischer Erfahrungen und Technologien zur wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas beitragen werde.Außerdem hätten sie Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Frieden und Sicherheit sowie bei der Bewältigung globaler komplexer Krisen wie Klimawandel und instabile Versorgungsketten erörtert.