VOA: Nordkorea riss Kontrollgebäude für Fahrten zum Industriekomplex Kaesong ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein Gebäude nahe der Einfahrt zum Industriekomplex Kaesong abgerissen.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) und beruft sich auf Bilder, die der private US-Satellitendienst Planet Labs aufgenommen hatte.Auf einer Aufnahme vom 27. April sei zu sehen, dass 50 Meter vom Eingang entfernt eine Fläche frei sei, auf der einst ein Gebäude stand. Früher habe sich dort ein 40 Meter breites und 20 Meter langes Gebäude mit braunem Dach befunden, hieß es.An dem Gebäude sollen früher Kontrollen von Fahrzeugen und Personen stattgefunden haben, die zwischen dem Süden und dem innerkoreanischen Industriekomplex verkehrten, wurde in dem Radiobericht vermutet.Nordkorea hatte im Juni 2020 das gemeinsame Verbindungsbüro beider Koreas und das Unterstützungszentrum für den Industriekomplex Kaesong gesprengt. Im Februar dieses Jahres ließen Satellitenbilder erkennen, dass das Gebäude des gemeinsamen Verbindungsbüros in der Industriezone abgerissen worden war.