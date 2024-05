UN-Expertengremium zur Überwachung von Nordkorea-Sanktionen beendet heute Arbeit

Photo : KBS News

Ein UN-Expertengremium zur Überwachung der Sanktionen gegen Nordkorea beendet am heutigen Dienstag (Ortszeit) seine Arbeit.Die Verlängerung seines Mandats scheiterte in einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am 28. März am russischen Veto. 13 der 15 Ratsmitglieder stimmten für die Verlängerung, während China sich seiner Stimme enthielt.Das Expertengremium war nach dem zweiten Atomtest Nordkoreas im Jahr 2009 gegründet worden. Die Gruppe bestand aus acht Experten, die überwiegend von den ständigen Ratsmitgliedern entsandt wurden.Die Aufgabe des Expertengremiums bestand darin, den Sanktionsausschuss des Weltsicherheitsrats zu Nordkorea zu unterstützen und mutmaßliche Sanktionsverstöße Nordkoreas zu untersuchen. Die Gruppe veröffentlichte jährlich zwei Berichte über Verstöße gegen Nordkorea-Sanktionen.Das Ende seiner Arbeit bedeutet, dass der Sicherheitsrat ein wirksames Mittel verliert, um die UN-Mitglieder zuverlässig über Verstöße gegen Nordkorea-Sanktionen zu informieren.Deshalb wird befürchtet, dass die Fähigkeit der Vereinten Nationen zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen geschwächt wird. Mit der Überwachung wird insbesondere das Ziel verfolgt, Nordkorea an der Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen zu hindern.