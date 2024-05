Index der Exportmenge im März siebten Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Index der Exportmenge Südkoreas ist den siebten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Dienstag kletterte der Index der Ausfuhrmenge im März gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozent auf 130,07.Der Anstieg (verglichen mit dem Vorjahr) verlangsamte sich stark von 17,3 Prozent im Januar und 3,7 Prozent im Februar.Die Notenbank erklärte, dass die Anstiegsraten von Monat zu Monat leicht schwanken könnten. Bei Halbleitern sei die Exportmenge gegenüber dem Vormonat gestiegen, der Aufwärtstrend setze sich fort.Das Wachstum wurde von Computern und elektronischen sowie optischen Geräten (14,3 Prozent) und Kohle- und Erdölprodukten (ein Prozent) angeführt.Der Index des Wertes der Exporte legte im Vorjahresvergleich um 1,1 Prozent auf 134,44 zu. Es ging damit den sechsten Monat in Folge aufwärts.