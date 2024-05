Südkorea ernennt 2.600 Ausländer zu Botschaftern koreanischer Kultur

Photo : YONHAP News

Südkorea ernennt über 2.600 ausländische Staatsangehörige zu Kulturbotschaftern für die Bekanntmachung der koreanischen Kultur in der Welt.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus teilte mit, am Dienstag die Einführungszeremonie für Global Korean Culture Ambassadors, ausländische Botschafter der koreanischen Kultur, 2024 abzuhalten.Das Ministerium hatte zuvor 2.641 ausländische Staatsangehörige öffentlich ausgewählt, darunter 1.387 Personen aus 93 Ländern als Ehrenberichterstatter der offiziellen Website der Regierung „Korea.net“ und 1.254 Menschen aus 97 Ländern als sogenannte K-Influencer.Sie werden in den nächsten zwölf Monaten aus Sicht von Ausländern in ihrer Muttersprache Nachrichten über Südkorea erstellen und in der Welt bekannt machen.Kulturminister Yu In-chon äußerte aus diesem Anlass die Hoffnung, dass Südkorea und andere Länder in der Welt weiterhin mittels Kultur miteinander kommunizieren und Verständnis füreinander und ihre Freundschaft fördern würden.