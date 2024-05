Koreanisch-australisches Außen- und Verteidigungsministertreffen am Mittwoch geplant

Photo : YONHAP News

Die Außen- und Verteidigungsminister Südkoreas und Australiens kommen am Mittwoch in Melbourne zu Zwei-plus-Zwei-Gesprächen zusammen.Der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul und Verteidigungsminister Shin Won-sik und ihre australischen Amtskollegen Penny Wong und Richard Marles werden das sechste Zwei-plus-Zwei-Treffen beider Länder abhalten, wie die australische Regierung am Dienstag mitteilte.Das Treffen werde ihrem gemeinsamen Interesse an der Förderung von Frieden und Wohlstand in der Region, der Vertiefung der Kooperation im indopazifischen Raum und weltweit sowie dem Ausbau der Verteidigungs- und Sicherheitsbeziehungen dienen, so die Regierung in Canberra.Cho und Shin hatten sich am Montag mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese getroffen. Sie sprachen über die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und hinsichtlich der Indopazifik-Strategie.Außer den USA ist Australien das einzige Land, mit dem Südkorea regelmäßig Zwei-plus-Zwei-Gespräche auf Ministerebene veranstaltet.