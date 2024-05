Internationales Nordkorea wirbt für fünftes Jubiläum des ersten Russland-Besuchs von Kim Jong-un

Nordkoreas Staatsmedien haben eine Reihe von Veranstaltungen anlässlich des fünften Jahrestags des ersten Russland-Besuchs von Machthaber Kim Jong-un gemeldet.



Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass am 24. April, einen Tag vor dem fünften Jahrestag der Visite, eine Diskussionsrunde stattgefunden habe, an der russische Parteien und pro-nordkoreanische russische Organisationen teilgenommen hätten.



Am 26. April veranstaltete die nordkoreanische Botschaft in Moskau ein Bankett zum fünften Jahrestag von Kims Russland-Besuch. Dazu wurden Vertreter der russischen Ministerien für Auswärtiges und Verteidigung sowie des Unterhauses des Parlaments eingeladen.



Nordkorea scheint das erste Spitzentreffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor fünf Jahren aktiv zu nutzen, um die engen Beziehungen mit Russland intern und nach außen bekannt zu machen. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind anlässlich des zweiten Treffens zwischen Kim und Putin im vergangenen September enger geworden.



Seitdem haben beide Länder ihren Austausch von hochrangigen Personen deutlich intensiviert und Kontakte in verschiedenen Bereichen, darunter Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit und Kultur, ausgebaut.