Staatspräsidenten Südkoreas und Angolas führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein angolanischer Amtskollege João Manuel Gonçalves Lourenço haben am Dienstag Spitzengespräche geführt.Zum Auftakt des Treffens im Präsidialamt in Seoul schlug Yoon vor, eingehend zu erörtern, wie die bilaterale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Stärken beider Länder weiter ausgebaut werden kann.Angola sei reich an natürlichen Ressourcen und weise einen hohen Anteil der jungen Bevölkerung aus, während Südkorea über ausgezeichnete Technologie und Erfahrung mit der wirtschaftlichen Entwicklung verfüge, sagte Yoon.Yoon maß dem Besuch von Lourenço besondere Bedeutung bei, weil er als erster Staatspräsident von Angola seit 2001 Südkorea besucht. Mittlerweile hätten sich koreanische Unternehmen am Bau wichtiger Anlagen in Angola beteiligt. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sei in letzter Zeit auch auf den Bereich erneuerbarer Energien erweitert worden, sagte Yoon.Lourenço sagte, er denke, dass eine solidere Wirtschaftskooperation gelingen könne, wenn Koreas Entwicklungserfahrung mit Angola geteilt würde.Das Treffen fand im Vorfeld des für Juni in Seoul vorgesehenen Korea-Afrika-Gipfels statt.