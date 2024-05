Jeonju Internationales Filmfestival eröffnet

Photo : KBS News

Das 25. Jeonju Internationale Filmfestival ist am Mittwoch eröffnet worden.Der Eröffnungsfilm ist „All the Long Nights“ des japanischen Regisseurs Sho Miyake. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman der japanischen Schriftstellerin Maiko Seo.Besondere Aufmerksamkeit gilt dem koreanischen Film „When We Bloom Again“ des Regisseurs Shin Kyoung-soo, der anlässlich des zehnten Jahrestags des Untergangs der Fähre Sewol gezeigt wird. Auch stehen zehn Filme der „Walker“-Serie des in Taiwan tätigen renommierten Filmemachers Tsai Ming-liang im Zentrum des Augenmerks.Großes Interesse gilt auch dem österreichischen Dokumentarfilm „Favoriten“ von Regisseurin Ruth Beckermann. Die Produktion zeigt angesichts der Realität von globaler Migration das Leben von Einwanderern anhand von Interaktionen zwischen Schülern und Lehrern in einem Klassenzimmer.Das Filmfestival geht am 10. Mai zu Ende. Als Schlussfilm wird „Matt and Mara“ des kanadischen Regisseurs Kazik Radwanski aufgeführt.