Südkoreas Ausfuhren stiegen im April um 13,8 Prozent

Photo : KBS News

Die südkoreanischen Exporte sind im April den siebten Monat in Folge gestiegen.Die Ausfuhren seien im April gegenüber dem Vorjahr um 13,8 Prozent auf 56,26 Milliarden Dollar gewachsen, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch mit.Bei 13 der 15 wichtigsten Exportgüter wurde ein Exportzuwachs verzeichnet.Die Lieferungen von IT-Artikeln, darunter Halbleiter und Displays, legten insgesamt um 46,6 Prozent zu. Das entspricht dem größten Wachstum im laufenden Jahr.Die Autoexporte erreichten ein Rekordhoch von 6,79 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz wurde im April ein Überschuss von 1,53 Milliarden Dollar verbucht. Es wurde den elften Monat in Folge ein Plus verzeichnet.Industrieminister Ahn Deuk-geun sagte, die Exporte hätten trotz starker Schwankungen von Ölpreisen, Wechselkurs und Kraftstoffkosten einen soliden Aufschwung gezeigt, was zu einem Handelsbilanzüberschuss geführt habe.