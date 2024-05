Corona-Maskenpflicht in Krankenhäusern fällt weg

Photo : YONHAP News

Die Maskenpflicht in Krankenhäusern in Südkorea ist mit Wirkung ab dem heutigen Mittwoch weggefallen.Grund ist, dass ab heute die niedrigste Krisenstufe wegen Covid-19 gilt.Die Verpflichtung zu einem Corona-Test für diejenigen, die in stationäre Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko, darunter Pflegeheime, aufgenommen werden, wurde in eine Empfehlung umgewandelt.Die Kriterien für eine Isolation der Infizierten wurden ebenfalls gelockert. Bisher wurde eine fünftägige Isolation ab dem Testtag empfohlen. Ab sofort gilt eine Isolationszeit von 24 Stunden nach Abklingen der Hauptsymptome von Covid-19.Die Corona-Testkosten werden damit grundsätzlich nicht mehr staatlich finanziert. Lediglich die Kosten für Antigen-Schnelltests bei Menschen mit Symptomen, einschließlich Patienten in Pflegeeinrichtungen in Regionen mit schwacher medizinischer Infrastruktur und Patienten auf einer Intensivstation, werden noch vom Staat übernommen.Kostenlose Corona-Impfungen werden ab dem kommenden Jahr nur für Hochrisikogruppen, darunter Personen ab 65 Jahren und solche mit geschwächter Immunität, angeboten.