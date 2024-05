Koreanisch-australisches Außen- und Verteidigungsministertreffen findet heute statt

Photo : YONHAP News

Die Außen- und Verteidigungsminister Südkoreas und Australiens kommen am Mittwoch (Ortszeit) in Melbourne zu Zwei-plus-Zwei-Gesprächen zusammen.Daran nehmen der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul und Verteidigungsminister Shin Won-sik teil. Ihre Gesprächspartner sind der australische Vizepremierminister und Verteidigungsminister Richard Marles und Außenministerin Penny Wong.Beide Seiten werden sich über verschiedene Themen austauschen, darunter die Indopazifik-Strategie, die Landesverteidigung und die Verteidigungsindustrie sowie die Lage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region.Das Treffen findet 32 Monate nach dem fünften Zwei-plus-Zwei-Treffen beider Länder statt, das im September 2021 in Seoul abgehalten worden war. Die sechste Zusammenkunft war ursprünglich für Oktober letzten Jahres vorgesehen, wurde jedoch von Australien verschoben.Außer den USA ist Australien das einzige Land, mit dem Südkorea regelmäßig Zwei-plus-Zwei-Gespräche auf Ministerebene veranstaltet.