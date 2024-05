VOA: Schiff aus Drittland für 28 Stunden vor Nordkorea vom Radar verschwunden

Photo : KBS News

Ein Schiff aus einem Drittland ist vermutlich in einen nordkoreanischen Hafen eingelaufen, nachdem es sein Signalgerät ausgeschaltet hatte.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Mittwoch.Dem Bericht zufolge hatte das unter der Flagge Palaus fahrende Frachtschiff C Sea Nine am 26. April taiwanesische Gewässer verlassen. Nachdem es am 29. April gegen 13 Uhr an einer Stelle etwa 24 Kilometer vom Kap Jangsan in Nordkorea angekommen sei, sei das etwa 2.800-Tonnen-Schiff vom Radar verschwunden.Das Schiff tauchte um 17 Uhr am 30. April wieder auf. Es wird davon ausgegangen, dass der Frachter 28 Stunden in einem nordkoreanischen Hafen verweilte, nachdem sein Automatisches Identifikationssystem (AIS) ausgeschaltet worden war. Das System sendet Daten über den Schiffsstandort.VOA weist auf den Verdacht hin, dass ein Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen vorliegen könnte. Denn das Vorgehen der Besatzung der C Sea Nine ähnelte dem bei früheren Verstößen gegen Nordkorea-Sanktionen.