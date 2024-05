Regierung präsentiert Pläne für Förderung der Spieleindustrie

Photo : KBS News

Die Regierung will den Jahresumsatz der koreanischen Spieleindustrie bis 2028 auf 30 Billionen Won steigern.Dieses Ziel veröffentlichte das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus am Mittwoch bei der Präsentation eines umfassenden Plans für die Förderung der Spieleindustrie im Zeitraum von 2024 bis 2028.Bis 2028 sollen der Games-Umsatz auf 30 Billionen Won (21,6 Milliarden Dollar) und die Exporte auf zwölf Milliarden Dollar steigen. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche soll 95.000 erreichen, so das Ziel.Hierfür will die Regierung zunächst die Investitionen in Konsolenspiele erhöhen. Konsolenspiele haben hinter mobilen Spielen den zweitgrößten Anteil auf dem Weltmarkt.Die Regierung will außerdem Indie-Spiele intensiv fördern. Dafür wird ein Projekt zur kooperativen Unterstützung für die Existenzgründung gestartet. Entwickler von Indie-Spielen und führende Unternehmen sollen miteinander in Kontakt gebracht werden. In Verbindung mit einheimischen Unternehmen wird Unterstützung geleistet, damit aus Studenten-Projekten tatsächlich marktreife Spiele hervorgehen können.Der Erste Vizekulturminister Jeon Byung-geuk äußerte die Hoffnung, dass die koreanische Spieleindustrie durch Versuche, in neue Bereiche einzusteigen, in allen Spielesektoren weltweit anerkannt werde.