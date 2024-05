Parteien veröffentlichen Botschaften zum Tag der Arbeit

Photo : KBS News

Zum 134. Tag der Arbeit haben politische Parteien in Südkorea Botschaften veröffentlicht.Der Sprecher der regierenden Partei Macht des Volks, Jung Hee-yong, sagte, dass Gewinne nicht von bestimmten Kräften monopolisiert werden dürften. Die Partei wolle eine Gesellschaft schaffen, in der der Wert der Arbeit richtig respektiert werde.Die Partei wolle die am Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen, darunter nicht gewerkschaftlich Organisierte und Arbeiter mit geringen Löhnen, schützen und eine für die Bevölkerung spürbare Arbeitspolitik ausarbeiten, hieß es weiter.Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei versprach, eine Republik Korea zu schaffen, in der der „Wert des Schweißes“ der Arbeiter richtig anerkannt und respektiert werde.Die Partei kündigte an, die Einführung einer 4,5-Tage-Woche zu unterstützen und die schriftliche Festhaltung eines Verbots des Pauschallohnsystems anzustreben.