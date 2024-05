Zentralbank will auf Schwankungen am Devisenmarkt aktiv reagieren

Photo : KBS News

Südkoreas Zentralbank will die Situation auf den Finanz- und Devisenmärkten wachsam verfolgen.Das verlautete auf einer Sitzung der Bank of Korea unter Leitung von Vizegouverneur Ryoo Sang-dai am Donnerstag.Bei dem Treffen wurde die Situation auf den internationalen Finanzmärkten nach der Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins erneut einzufrieren, eingeschätzt. Auch mögliche Auswirkungen der Sitzungsergebnisse des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank Fed auf die inländischen Finanz- und Devisenmärkte wurden besprochen.Die Teilnehmer stellten fest, dass die Fed wie erwartet den Leitzins eingefroren hatte.Fed-Chef Powell habe beim FOMC-Treffen an der vorsichtigen Position festgehalten, dass noch längere Zeit gebraucht werde, um für eine Disinflation und eine Zinssenkung zuversichtlich sein zu können. Nach Ryoos Einschätzung besteht noch große Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der Fed.Die Zentralbank wolle rechtzeitig Maßnahmen zur Marktstabilisierung treffen und aktiv reagieren, sollten sich auf den Devisen- und Finanzmärkten zu starke Schwankungen abzeichnen, erklärte er.Die US-Notenbank hatte am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins bei der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen.