World Taekwondo veranstaltet Sportfestival in Flüchtlingslagern in Jordanien

Photo : YONHAP News

World Taekwondo und weitere Organisationen veranstalten gemeinsam ein Sportfestival in Flüchtlingslagern in Jordanien.Das Festival namens “Hope and Dreams Sports Festival” wurde am Mittwoch (Ortszeit) im Flüchtlingslager al-Azraq eröffnet. Das Fest wird gemeinsam von World Taekwondo (WT), der Taekwondo Humanitarian Foundation (THF) und der World Baseball Softball Confederation (WBSC) veranstaltet.Laut World Taekwondo nahmen Cho Jung-won, Präsident von WT und Chef der THF, WBSC-Präsident Riccardo Fraccari und Sondos Elnour, Leiterin des Außenbüros des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) in al-Azraq, an der Eröffnungsfeier teil.Kinder und Jugendliche in dem Flüchtlingslager erhielten am Mittwoch öffentlichen Unterricht in den Disziplinen Taekwondo, Baseball5, Badminton und Basketball.WT hat seit der Gründung der THF 2016 in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Unterstützungsaktivitäten durchgeführt. Seit 2021 hat die Organisation Taekwondo-Festivals in Flüchtlingslagern veranstaltet.Cho sagte bei der Eröffnungsfeier, man habe die Veranstaltung mit Taekwondo begonnen. Sie habe sich inzwischen zu einem Sportfestival mit Beteiligung verschiedener Disziplinen entwickelt. Das sei ein Beweis dafür, wie viel man erreichen könne, um durch Sport Frieden zu verwirklichen.