Kospi gibt am Donnerstag leicht nach

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi hat am Donnerstag nachgegeben.Für den Index ging es um 0,31 Prozent auf 2.683,65 Zähler nach unten.Der koreanische Finanzmarkt habe nur leicht geschwächelt, da die Haltung der US-Notenbank Fed zu den Zinsen weniger strikt war als erwartet, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.In den USA hatte am Mittwoch die Notenbank den Leitzins erneut eingefroren. Notenbank-Chef Jerome Powell sagte außerdem, dass eine Zinserhöhung in der kommenden Sitzung unwahrscheinlich sei.