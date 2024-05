Nordkoreas Botschafter bei UN kritisiert Bemühungen um neuen Mechanismus zur Sanktionsüberwachung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die internationalen Bemühungen um einen neuen Mechanismus zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen kritisiert.Selbst wenn ein zweites und drittes Expertengremium eingerichtet würden, würden diese sich alle zwangsläufig selbst zerstören, wurde der Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, am Sonntag von der Nachrichtenagentur KCNA zitiert.In der internationalen Gemeinschaft habe sich die Stimmung gewendet. Diese habe nicht nur dem Expertengremium des Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea den Rücken gekehrt, sondern auch den Mächten, die die Vereinten Nationen lediglich als Mittel zur Welteroberung betrachtet hätten.Das Expertengremium habe mit der Verbreitung erfundener Daten und einer Manipulation der Medien Menschen weltweit betrogen, so Kim weiter.Das Expertengremium für den Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea musste am 30. April seine Arbeit einstellen. Dessen Mandat konnte in einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat am 28. März wegen Russlands Veto nicht verlängert werden.Südkorea, die USA und Japan überprüfen seither die Gründung eines externen Organs, um nordkoreanische Sanktionsverstöße trotzdem weiter überwachen zu können.