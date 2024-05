Kishida: Japan unterstützt Südkoreas Vorgehen in Bezug auf Dreiergipfel mit China

Photo : YONHAP News

Japan will für die Abhaltung eines Dreiergipfels mit China das Vorgehen Südkoreas als Vorsitzland unterstützen und die Koordinierung zwischen den drei Ländern fortsetzen.Das sagte der japanische Premierminister Fumio Kishida während seiner Südamerika-Reise auf einer Pressekonferenz in São Paulo am Samstag (Ortszeit).Im Moment stehe noch kein Zeitplan für einen Gipfel zwischen Japan, China und Südkorea oder für einen Japan-China-Gipfel fest, erklärte er dabei.Japanische Medien hatten am Freitag berichtet, es sei sicher, dass der Dreiergipfel am 26. und 27. Mai in Seoul stattfinden werde.Anschließend sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums, Südkorea, Japan und China hätten sich darauf geeinigt, das Gipfeltreffen zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt abzuhalten, der für alle Seiten günstig sei.Sollte der gemeldete Zeitplan festgelegt werden, wird dies der erste Gipfel zwischen den drei Ländern seit vier Jahren und fünf Monaten sein.