Bericht: Erwerbsbevölkerung in Südkorea wird in 20 Jahren um rund zehn Millionen sinken

Photo : YONHAP News

Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Südkorea soll in 20 Jahren um rund zehn Millionen zurückgehen.Das geht aus dem Bevölkerungsbericht 2024 hervor, den das Korean Peninsula Population Institute for Future am Montag veröffentlichte.Dem Bericht zufolge wird die Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren als Folge der niedrigen Geburtenrate von 36,57 Millionen im Jahr 2023 um 9,4 Millionen auf 27,17 Millionen im Jahr 2044 zurückgehen.Infolge der niedrigen Geburtenrate wird es im Jahr 2060 etwa fünfmal so viele Todesfälle wie Geburten geben.Der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter werde die Konsumdynamik schwächen, was zum Zusammenbruch des Binnenmarktes führen werde. Die zunehmende Belastung durch den Unterhalt älterer Menschen werde zu einer rapiden Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen, als dessen Folge werde sich ein langfristig niedriges Wachstum verfestigen, so der Bericht.Institutsleiterin Yi Insill sprach von einer Katastrophe aufgrund des Bevölkerungsrückgangs. Es handele sich um eine Angelegenheit, von der das Überleben der Republik Korea abhänge.