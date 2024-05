Experten: Nordkorea wahrer Gewinner des Kriegs in der Ukraine

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist nach Einschätzung von Experten der wahre Gewinner im Krieg in der Ukraine.Das berichtete der britische Sender BBC am Sonntag (Ortszeit).Eine Analyse von durch Russland gegen die Ukraine eingesetzten nordkoreanischen Raketen habe ergeben, dass Nordkorea US-amerikanische und europäische Teile illegal beschafft habe, indem es Sanktionen umgangen habe. Das Land habe dann binnen Monaten Raketen zusammengebaut, die an die russischen Truppen an vorderster Front transportiert worden seien, hieß es.Noch beunruhigender sei, dass der Krieg Nordkorea ein Schaufenster für den Verkauf von Waffen in andere Länder biete, so BBC.Dr. Jeffrey Lewis vom Middlebury Institute of International Studies at Monterey ging davon aus, dass Nordkorea diese Waffen an mehr Länder verkaufen wollen werde, weil es diese in Massenproduktion herstelle.Er prognostizierte, dass Nordkorea in Zukunft ein wichtiger Raketenlieferant für Länder wie China, Russland und Iran werde, die mit den USA im Streit liegen.