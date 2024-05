Yoon wird anlässlich zweiten Jahrestags des Amtsantritts Pressekonferenz geben

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird zum zweiten Jahrestag seiner Amtseinführung am 10. Mai eine Pressekonferenz geben.Diese wird am 9. Mai im Präsidialamt in Yongsan, Seoul stattfinden, wie das Präsidialamt am Montag mitteilte.Es wird die erste Pressekonferenz von Yoon seit 21 Monaten sein. Die letzte Pressekonferenz hatte Yoon im August 2022 anlässlich 100 Tagen im Amt gegeben.Aus diesem Grund gab es immer wieder Kritik, dass Yoon eine direkte Kommunikation vermissen lasse. Daher will sich Yoon voraussichtlich anlässlich der geplanten Pressekonferenz gegenüber einer aktiven Kommunikation aufgeschlossen zeigen.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte am Montag, dass es mehr Termine mit Bezug zum Lebensunterhalt der Bevölkerung geben solle. Auch solle es mehr Gelegenheiten für eine Kommunikation mit der Bevölkerung sowie mehr Kontakte mit der Presse geben.