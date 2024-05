Regierung setzt dieses Jahr 655 Milliarden Won für Kindersicherheit ein

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird dieses Jahr 655 Milliarden Won (480 Millionen Dollar) für Maßnahmen zur Kindersicherheit einsetzen.Das Ministerium für Inneres und Sicherheit teilte am Montag mit, gemeinsam mit 14 Ministerien der Zentralregierung und Behörden sowie 17 Städten und Provinzen einen Umsetzungsplan für die Kindersicherheit 2024 erstellt zu haben.Der Plan sieht die Entwicklung eines Indikators bis Jahresende vor, mit dem die Sicherheit auf Schulwegen in der Umgebung der Schulzonen bewertet werden kann.Auch die Errichtung verschiedener Anlagen für die Verkehrssicherheit wird unterstützt, darunter Schutzzäune und smarte Fußgängerüberwege.Innenminister Lee Sang-min sagte, die Regierung werde den Plan für mehr Kindersicherheit zügig und gründlich umsetzen, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Kinder frei von Sorgen leben können.