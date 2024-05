Nordkorea laut Minister zur Kooperation mit iranischem Autohersteller bereit

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist laut seinem Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen zur Kooperation mit dem iranischen Autohersteller SAIPA bereit.Wie der staatliche iranische Automobilhersteller am 29. April auf seiner Facebook-Seite schrieb, habe Minister Yun Jong-ho dies beim Besuch des Stands von SAIPA bei einer Exportmesse im Iran gesagt.Angesichts ihrer freundlichen politischen Beziehungen könnten beide Länder in der Automobilindustrie zusammenarbeiten, sagte er demnach.Er attestierte SAIPA gute Fortschritte bei der Produktion von Personen- und Nutzfahrzeugen.Eine von Yun geleitete nordkoreanische Delegation war am 23. April in den Iran aufgebrochen und kehrte am 2. Mai von der zehntägigen Reise zurück.Es gab Spekulationen, dass beide Länder bei dem Besuch eine militärische Kooperation erörtern könnten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, wies jedoch am 29. April vor der Presse solche Spekulationen als voreingenommen und unbegründet zurück.