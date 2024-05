Koreanisch-amerikanische Autorin gewinnt Pulitzer-Preis für Biografie

Photo : YONHAP News

Die koreanisch-amerikanische Autorin Woo Ilyon hat den diesjährigen Pulitzer-Preis gewonnen.Das Auswahlkomitee des prestigeträchtigen US-amerikanischen Preises gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass „Master Slave Husband Wife“ von Woo Ilyon der Ko-Preisträger in der Kategorie Biografie sei.„Master Slave Husband Wife“ handelt vom Sklavenpaar Craft, das 1848 aus Georgia in den USA floh, wo die Sklaverei noch bestand. Die hellhäutige Frau verkleidete sich als Farmbesitzer und ihr Mann als ihr Diener.Nach ihrer gelungenen Flucht wanderten die Crafts nach England aus und hielten Vorträge für die Abschaffung der Sklaverei. Das Paar schrieb ein Buch über seine Flucht und wurde dadurch berühmt.Der Pulitzer-Preis wurde 1917 ins Leben gerufen und wird in Kategorien des Journalismus, darunter Berichterstattung und Fotoberichterstattung, und der Kunst, darunter Literatur und Theater, vergeben.