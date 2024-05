VOA: Nordkorea riss Eingangsbereich für nordkoreanisches Personal im Industriekomplex Kaesong ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar den Eingangsbereich für sein eigenes Personal im innerkoreanischen Industriepark Kaesong abgerissen.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Dienstag anhand von Satellitenaufnahmen, die vom privaten US-Satellitendienst Planet Labs von März bis vor kurzem gemacht wurden.Die Überdachung der Straße nach Kaesong in der Industriezone und die direkt daneben liegenden Gebäude seien allesamt verschwunden, hieß es.Der Sender geht anhand von Satellitenbildern davon aus, dass am 13. März richtig mit dem Abbau der Anlagen begonnen wurde. Derzeit befinde sich dort ein 120 Meter langes rechteckiges Objekt.VOA hatte zuvor ebenfalls gestützt auf Satellitenaufnahmen berichtet, dass ein Gebäude in der Nähe des Eingangs für südkoreanisches Personal abgerissen worden sei.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte daraufhin mit, dass es sich um ein provisorisches Gebäude handele, das mit Investitionen eines südkoreanischen Unternehmens errichtet worden sei.