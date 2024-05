Erster Schritt für Rückbau des ersten kommerziellen Reaktors in Südkorea eingeleitet

Photo : YONHAP News

Der erste Schritt für den Rückbau des ersten kommerziellen Atomreaktors in Südkorea ist eingeleitet worden.Der Betreiber von Atom- und Wasserkraftwerken Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) teilte mit, dass er mit der Dekontamination des Reaktors Kori-1 begonnen habe. In diesem Prozess werden mittels Chemikalien radioaktive Stoffe aus einem Atomkraftwerk entfernt.Erst nach der Dekontamination wird eine Rückbaugenehmigung der Kommission für Nuklearsicherheit erteilt. Daher handelt es sich streng genommen um eine Vorstufe. Da die Dekontamination in dem technischen Prozess aber zwingend vorgeschrieben ist, kann sie als erster Schritt des Rückbaus angesehen werden.Ein Mitarbeiter von KHNP erklärte, dies könne als Vorgang für die Entfernung von beispielsweise radioaktivem Kühlwasser in Rohrleitungen verstanden werden.Der Reaktor Kori-1 ist das erste Atomkraftwerk in Südkorea und ging am 29. April 1978 ans Netz. Der Reaktorblock wurde am 18. Juni 2017 stillgelegt, seitdem wurde der Rückbau vorbereitet.