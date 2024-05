US-Denkfabrik: Nordkorea testete auf Satellitenstartplatz Sohae unangekündigt Flüssigkeitsraketentriebwerk

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einer US-Denkfabrik Ende April einen unangekündigten Test eines Flüssigkeitsraketentriebwerks auf dem Satellitenstartgelände Sohae durchgeführt.Das meldete die auf Nordkorea spezialisierte Website „Beyond Parallel“ des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Montag (Ortszeit).Anhand von Satellitenaufnahmen vom 29. April und Quellenberichten hieß es, dass Nordkorea in der vierten Aprilwoche auf dem vertikalen Triebwerksprüfstand des Satellitenstartplatzes Sohae ein großes Flüssigkeitsraketentriebwerk getestet habe.Der unangekündigt durchgeführte Test sei ein eindeutiges Signal dafür, dass Nordkorea weiter an der Entwicklung von Raketen mit Flüssigkeitsantrieb für seine Programme für ballistische Raketen und Trägerraketen arbeite.Der Satellitenstartplatz Sohae in Tongchang-ri in der nordkoreanischen Provinz Nord-Pyongan ist eine Anlage für die Entwicklung von Raketen, die zu Langstreckenraketen umfunktioniert werden können.Nordkorea hatte im vergangenen November seinen ersten militärischen Aufklärungssatelliten Malligyong-1 in die geplante Umlaufbahn gebracht. Das Land hatte angekündigt, dieses Jahr drei weitere Spionagesatelliten zu starten.