Parlamentschef Kim nimmt an MIKTA-Treffen der Parlamentspräsidenten teil

Photo : YONHAP News

Die Parlamentspräsidenten der Konsultationsgruppe MIKTA aus Korea, Mexiko, Indonesien, der Türkei und Australien haben sich zu ihrer regelmäßigen Beratung versammelt.An der zehnten Konsultation der MIKTA-Parlamentssprecher am Montag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt nahm der Präsident der südkoreanischen Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, teil. Weitere Teilnehmer waren die Präsidentin des mexikanischen Abgeordnetenhauses, Marcela Guerra Castillo, die Sprecherin des indonesischen Volksvertretungsrats, Puan Maharani, der türkische Parlamentspräsident Numan Kurtulmuş und der Sprecher des australischen Repräsentantenhauses, Milton Dick.Kim sagte, die USA, China und die Europäische Union zeigten aufgrund des Wettbewerbs um Hegemonie Grenzen bei der Entfaltung ihrer Führerschaft. In dieser Situation könnte MIKTA durch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern zur Stabilisierung der internationalen Gemeinschaft beitragen.Die mexikanische Parlamentssprecherin Castillo übergab an Kim den Vorsitz des nächsten Treffens.