Kardinal Nicholas Cheong Jin-suk ist tot.Der frühere Erzbischof von Seoul sei am Dienstag nach längerem Krankenhausaufenthalt gestorben, teilte die katholische Kirche in Südkorea mit. Er wurde 89 Jahre alt.Das Sterbeamt sei nach Mitternacht in der Myeongdong-Kathedrale in Seoul abgehalten worden. Die Leitung habe der amtierende Erzbischof Andrew Yeom Soo-jung übernommen.Cheong habe alles, was er besessen habe der Kirche und den Armen gegeben. Seine Organe habe er gespendet, um den Schwachen zu helfen, sagte Yeom.Cheong wird am Samstag auf dem katholischen Frieden in Yongin nahe Seoul beigesetzt.Der Kardinal war 1931 in eine katholische Familie in Seoul geboren worden und erwarb 1954 einen Bachelor-Abschluss in Theologie an der Katholischen Universität Koreas. 1968 ging er nach Italien und machte an der Päpstlichen Universität in Rom seinen Master in Kirchenrecht.Zwei Jahre nach seiner Rückkehr nach Korea wurde er mit 39 Jahren jüngster katholischer Bischof des Landes. 1998 wurde er Erzbischof von Seoul und blieb bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2012 auf diesem Posten. 2006 wurde er von Papst Benedikt XVI. zum Kardinal ernannt.