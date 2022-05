Ministerpräsident Kim Boo-kyum scheidet aus Amt aus

Photo : YONHAP News

Südkoreas bisheriger Ministerpräsident Kim Boo-kyum ist aus dem Amt ausgeschieden.Die Abschiedszeremonie erfolgte am Donnerstagvormittag im Regierungskomplex in Seoul.Kim trat im Mai des vergangenen Jahres als letzter Ministerpräsident der Moon Jae-in-Regierung an. Er diente auch als Leiter des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen und war für die Eindämmung des Corona-Ausbruchs zuständig.Der neue Präsident Yoon Suk Yeol hatte Han Duck-soo zum ersten Ministerpräsidenten der neuen Regierung nominiert. Seine Nominierung muss jedoch vom Parlament bestätigt werden.Bis zum Antritt eines neuen Premierministers übt Finanzminister Choo Kyung-ho das Amt stellvertretend aus.